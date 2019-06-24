رياضة | قمة مصرية منتظرة في مواجهة تونس وأنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة مصرية منتظرة في مواجهة تونس وأنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب مباراة تونس وأنجولا، في المباراة التي تجمعهما في السابعة مساء اليوم، على استاد السويس الجديد"، في إطار الجولة الأولى من بطولة.

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ويشهد لقاء تونس وأنجولا، قمة مصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام فعالياتها في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو القادم.

ويضم نسور قرطاج ضمن صفوفه لاعب الوسط فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومن المنتظر مواجهته مع نظيره جيرالدو جناح الأهلي، الذي يلعب ضمن صفوف المنتخب الأنجولي، فهل سينجح ساسي في التفوق أم لجيرالدو رأي آخر؟