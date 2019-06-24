رياضة | تعرف على ترتيب المجموعة الثانية في كوبا أمريكا.. وموقف زملاء ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب المجموعة الثانية في كوبا أمريكا.. وموقف زملاء ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على منتخب قطر، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وحسم منتخب كولومبيا صدارة تلك المجموعة بثلاث انتصارات متتالية برصيد 9 نقاط، بعدما فاز على منتخب باراجواي بنتيجة هدف نظيف.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي :-

Advertisements

1- كولومبيا 9 نقاط.

2- الأرجنتين 4 نقاط.

3- باراجواي نقطتين.

4- قطر نقطة واحدة.

يذكر أن منتخبي كولومبيا والأرجنتين قد تأهلا إلى دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.