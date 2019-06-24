رياضة | الحضري في حوار لـ" الخليج 365 الرياضي": الحمام من صنعني وأسعى للصعود مع بني سويف للدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحضري في حوار لـ" الخليج 365 الرياضي": الحمام من صنعني وأسعى للصعود مع بني سويف للدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمود جمال محجوب الشهير بـ"الحضري" صاحب ال26 عاما حارس برز اسمه بمجموعة بحري بالقسم الثاني بعد تألقه علي مدار ثلاثة مواسم مع نادي الحمام جعلته محط أنظار العديد من الأندية حتي وافق الفريق علي انتقاله رسميا لنادي بني سويف.

أجرينا مع "الحضري" هذا الحوار لمعرفة تفاصيل الصفقة وطموحه مع ناديه الجديد خلال الموسم القادم..

في البداية نقدم لك التهاني بانتقالك لبني سويف

الله يبارك فيك الحمد لله خطوة مهمة في حياتي أتمني أن أوفق فيها.

-كيف بدأت المفاوضات معاك لانضمامك لفريق بني سويف؟

الموضوع لم يستغرق وقتا طويلا عندما عرض عليا وكيلي الانتقال لبني سويف وافقت علي الفور وطالبته بالتفاوض مع نادي الحمام لأني مازلت مرتبط معهم بعقد.

- وهل واجهت الصفقة أية صعوبات ؟

لا لم يحدث بالعكس استجاب مسئولو الحمام لرغبتي في الإنتقال لبني سويف وانتهت الصفقة سريعا.

- ماهو تقييمك لتجربتك مع نادي الحمام علي مدار 3 سنوات؟

نادي الحمام صاحب فضل كبير عليا حيث أني كنت من ناشئي النادي الاهلي ولعبت لنادي كوم حمادة لكن نادي الحمام هو من أبرز اسم الحضري وجعله معروف للناس .

-هل كان هناك مفاوضات من أندية أخري غير بني سويف؟

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نعم كان هناك بعض العروض وكان أكثرهم جدية نادي غزل المحلة لكن نادي الحمام وافق علي عرض بني سويف.

- هل ترى أن بني سويف قادر علي الصعود للدوري الممتاز؟

إن شاء الله بني سويف قادر علي الصعود والدليل علي ذلك منافسته لأسوان علي الصعود الموسم الماضي لآخر لحظة.

- كيف تري موقف نادي الحمام الموسم القادم؟

فريق الحمام من الفرق الكبيرة فى المجموعة الثالثة وإن شاء الله يستعد بقوة للدورى الموسم القادم والحمام يملك مجموعة من اللاعبين تنافس على الصعود وإن شاء الله الإدارة تقدر توفر كل شئ للاعبين لكي يستطيعوا تقديم شئ لنادى الحمام وجماهيره.

- هل تري الاستغناء عن القوام الأساسي للفريق ممكن أن يؤثر علي مسيرة الفريق الموسم القادم؟

نادي الحمام لا يتوقف علي أي لاعب بالعكس نادي الحمام دائما هو من يصنع اللاعبين فمعظم أندية الدرجة كانت بدايتهم ومعرفتهم من خلال نادي الحمام ولم يؤثر رحيلهم علي نادي الفريق في أي موسم من المواسم.

- ماهي طموحاتك الفترة القادمة مع فريقك الجديد؟

طموحي الصعود مع الفريق للدوري الممتاز لأن نادي بني سويف فريق كبير ويستحق أن يتواجد وسط الكبار.

- كلمة أخيرة تحب توجهها لمن ؟

أتوجه بالشكر كل من وقف بجانبي و ساندني وعلى رأسهم أهلى و خطيبتى وأشكر جمهور نادي الحمام العريق، والكابتن عاطف عيد مدرب حراس المرمي بنادي الحمام الذي وقف بجانبي كثيرا خلال الفترة الماضية.