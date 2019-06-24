رياضة | موعد مباراة تونس وانجولا بث مباشر اليوم الاثنين 26 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تونس وانجولا بث مباشر اليوم الاثنين 26 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح المنتخب التونسي مبارياته في كأس الأمم الافريقية حينما يواجه ضيفه المنتخب الأنجولي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد السويس لحساب المجموعة الخامسة.

ويدخل نسور قرطاج المباراة مزوداً بكتيبة من النجوم الرائعين على رأسهم فرجاني ساسي نجم الزمالك ويوسف المساكني وغيرهم من النجوم الأخرى.

في المقابل يدخل المنتخب الانجولي المباراة ويعول على نجم الاهلي جيرالدو دا كوستا من أجل تحقيق المفاجأة وإرهاق دفاعات المنتخب التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر القنوات الآتية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

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NTV Spor Smart HD

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Fox Sports 4 NL

KBC 1 Kenya

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)