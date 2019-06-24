رياضة | برشلونة لم يفقد الأمل في التعاقد مع دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة لم يفقد الأمل في التعاقد مع دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن نادي برشلونة لا يزال يأمل في التعاقد مع الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت شائعات قد تحدثت عن اقتراب اللاعب دي ليخت البالغ من العمر (19) عاماً من الانضمام إلى يوفنتوس الايطالي بعد أن تلقى قبل ذلك عرضين من برشلونة وباريس سان جيرمان.

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وأشارت الصحيفة الاسبانية، أن نادي برشلونة لم يفقد الأمل في ضم دي ليخت وينتظر الإعلان الرسمي الذي سيحدد خلاله مستقبل الهولندي رغم معرفة البارسا بأن فرصة غير متساوية مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وأكدت الصحفية الاسبانية، أن نادي برشلونة كان قريباً من ضم الهولندي دي ليخت، لكن مطالب اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا حالت دون الوصول لاتفاق بين الطرفين.