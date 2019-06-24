الامارات | العين يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد ريان يسلم

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد ريان يسلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم امس بصورة رسمية عن تجديد تعاقدها مع لاعب وسط الفريق، الدولي ريان يسلم حتى عام 2024.

وجاء تجديد عقد اللاعب ليقطع النادي الطريق على عدد من الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدماته بنهاية عقده.

وبتجديد عقده ينضم اللاعب إلى قائمة زملائه “الدوليين” والذين جددوا ولائهم “للزعيم” بعد أن دخلوا في الموسم المنتهي في فترة الستة أشهر، وهم خالد عيسى، أحمد برمان، محمد أحمد، بندر الأحبابي والياباني تسوكاسا شيوتاني.