شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ثالث أيام «أمم أفريقيا 2019»: هدف عكسي ينقذ المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في اليوم الثالث لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2019»، حقق الحارس الشاب أيشي مانولا حارس منتخب تنزانيا أفضل عدد تصديات في مباراة واحدة بواقع 8 تصديات مناصفة مع حارس منتخب زيمبابوي أدمور سيباندا، الذي أنقذ مرماه في 8 مناسبات ضد المنتخب المصري في مباراة الافتتاح أمس الأول.
وكان عدد المباريات الملعوبة 3 مباريات، وعدد المباريات التي انتهت بالفوز 3 (مبارتان انتهتا 2-0 وواحدة انتهت 1-0)، والمباريات التي انتهت بالتعادل السلبي 0.
وعدد المباريات التي انتهت بالتعادل الايجابي: 0، والأهداف المسجلة 5، وعدد الأهداف التي سجلها الفائزون: 5 (هدفان للسنغال في مرمى تنزانيا وهدفان للجزائر في مرمى كينيا، وهدف للمغرب في مرمى ناميبيا)، وعدد الاهداف التي سجلها الخاسرون 0.
مسجلو الأهداف: 5 (السنغاليان دياو كيتا وكريبان دياتا، والناميبي اتامونوا كيميني بالخطأ في مرماه لصالح المغرب، والجزائريان بغداد بونجاح ورياض محرز).
وعدد الانذارات: 8 (الناميبي اتامونوا كيميني والسنغالي بابي اليون داي والكينيا ابود عمر وفليمون اوتينو والرباعي التنزاني فيصل سالوم وحيميد مكامي وسايمون مسوفا وحسن رمضان)، وعدد البطاقات الحمراء: 0.
عدد ركلات الجزاء: 1 (هي ثاني ركلة جزاء في البطولة وسجل منها الجزائري بغداد بونجاح هدف منتخبه الاول في مرمى كينيا).
وعدد أهداف النيران الصديقة: 1 (هو أول هدف بالخطأ أحرزه الناميبي اتامونوا كيمينب في مرمى منتخب بلاده).
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