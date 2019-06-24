شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب الفرنسى لسيدات كرة القدم لربع نهائى كأس العالم للسيدات المقام حاليا في باريس، بعد التغلب على البرازيل 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أوسيان.

كان الوقت الأصلى للمباراة انتهى بالتعادل 1-1 بأقدام الفرنسية فاليرى جوفان في الدقيقة 52، والبرازيلية تايسا في الدقيقة 63، واحتكم الفريقان بعد ذلك لشوطيين إضافيين.

ونجحت فرنسا في تسجيل هدفها الثاني خلال الشوط الاضافي الثاني عن طريق اماندين هنرى في الدقيقة 107 لتنتهى المباراة بفوز فرنسا 2-1 وتأهلها لدور الثمانية.