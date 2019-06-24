شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب الفرنسى لسيدات كرة القدم لربع نهائى كأس العالم للسيدات المقام حاليا في باريس، بعد التغلب على البرازيل 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أوسيان.
كان الوقت الأصلى للمباراة انتهى بالتعادل 1-1 بأقدام الفرنسية فاليرى جوفان في الدقيقة 52، والبرازيلية تايسا في الدقيقة 63، واحتكم الفريقان بعد ذلك لشوطيين إضافيين.
ونجحت فرنسا في تسجيل هدفها الثاني خلال الشوط الاضافي الثاني عن طريق اماندين هنرى في الدقيقة 107 لتنتهى المباراة بفوز فرنسا 2-1 وتأهلها لدور الثمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.