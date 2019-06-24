تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا على قطر بهدفين نظيفين مساء الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.
وبذلك يكون المتأهلون حتى الآن إلى الدور ربع النهائي في كوبا أمريكا 7 منتخبات، هم "كولومبيا، تشيلي، البرازيل، فـنـزويــلا ، الأرجنتيـن، بيرو، أُوروجواي".
ويتبقى مقعد واحد فقط سيتم حسمه اليوم الإثنين ليكون واحدا من بين 3 منتخبات هم بارجواي ، اليابان ، الإكوادور.
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