شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عبدالغني يقسم الصف الأهلاوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

انقسمت الجماهير الأهلاوية ما بين مؤيد ورافض حول استمرار كابتن الفريق الكروي الأول المخضرم حسين عبدالغني، عقب انتشار أخبار إعلامية تشير إلى وجود نية عند الإدارة الأهلاوية الجديدة برئاسة أحمد الصائغ بالتجديد مع عبدالغني موسما كرويا إضافيا، بالتشاور مع المدير الفني الجديد الكرواتي برانكو، إذ يرى عدد من المهتمين بالشأن الأهلاوي ضرورة استمرار عبدالغني، في ظل شح اللاعبين المحليين ونقص الأسماء البارزة في نفس المركز. في المقابل، انتقد آخرون قرار التجديد مؤكدين أن اللاعب وصل لمرحلة عمرية تحد من إمكانية إضافة أي عطاء فني من شأنه مواكبة المرحلة التي يمر بها الفريق الكروي في الوقت الراهن.

بدورها، رصدت "الخليج 365" أبرز الآراء عبر «تويتر»، إذ قال المغرد «خالدوفيتش»: «إن كان استمرار حسين عبدالغني جاء بطلب من اللاعب الذي لديه ثقة كبيرة بنفسه وبأدائه وجاء بموافقة منصور بن مشعل وجاء بطلب من برانكو، فأهلاً باستمرار حسين. أثق في نظرة الأمير منصور والمدرب برانكو الفنية ثقة عمياء وإن كان هذا ما يرونه، فأهلا باستمرار حسين». وجاءت مشاركة «العبيدي» مؤيدة، إذ قال: «حسين عبدالغني تجاوز الأربعين سنة يجدد مع النادي الأهلي لمدة سنة قادمة أنا سبق وغردت إذا لم يتعاقد الأهلي مع لاعب سوبر في الظهير الأيسر فالأفضل يجدد مع حسين رغم كبر سنه، لأني لم أجد إلى الآن لاعب محلي كفو يسد مكان حسين عبدالغني إلا الشهراني لاعب الهلال فقط». وعلى الجانب الآخر، أكد «عبدالله الدوسري»: «بعيدا عن العاطفة، أنا ضد التجديد مع قائد النادي الأهلي الكابتن حسين عبدالغني لموسم آخر، صحيح لاعب كبير وخبرة وتاريخه يشهد له لكن خلاص قدم اللي عنده وزيادة شوف الفرق المنافسة، شوف أعمار اللاعبين وعطاءهم، ممكن تستفيد من الكابتن حسين في الجهاز الفني أو الإداري».

وأضاف «عبدالعزيز الجهني»: «الأمير منصور بن مشعل يقدم صورة مشرقة لمستقبل الأهلي بكثير من تصريحاته ووعوده للجمهور الأهلاوي معها يحلق الطموح الأهلاوي عاليا، خبر استمرار حسين عبدالغني صدمة تعيدك للواقع وتنسف أي طموح، ‏المجاملات بهذا الحجم استهانة بمكانة وقيمة الأهلي وتسطيح لعقول جمهوره».