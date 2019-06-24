شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا في ورطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يواجه الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا أزمة حقيقية في تسجيل القائمة الأولية للفريق الكروي الأول المكونة من 30 لاعباً التي سيخوض بها غمار منافسات الموسم الكروي القادم، فإضافة إلى القائمة المسجلة في الموسم الفائت المكونة من 35 لاعباً، يترقب 12 لاعبا النظر في مستقبلهم الاحترافي وحسم مصيرهم من قبل الجهاز الفني للفريق، 4 منهم دخلوا عالم الاحتراف صاعدين من درجة الشباب وهم؛ سعود عبدالحميد، وعصام المولد، وعمر داخل، ومهند الشنقيطي، و3 لاعبين تمت إعارتهم في الموسم الماضي وهم؛ معن الحذيفي، وتركي الجدعاني، وحسين الهاجوج، إضافة الى لاعبين 2 مثلا منتخبنا الوطني لفئة الشباب هما؛ أصيل عابد، وحازم الزهراني، وانضم للقائمة اللاعب حمدان الشمراني المنتقل حديثاً من الفيصلي للاتحاد، بخلاف عدد من اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب.

ومن المنتظر أن تستكمل عملية إعارة عدد من اللاعبين لأندية محلية، في حين سيكون التنسيق وإجراء مخالصات مالية لعدد آخر، فيما سينضم الباقي لقائمة الـ30 لاعبا في الفريق الكروي الأول، بحسب اختيار المدرب سييرا.