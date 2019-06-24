شكرا لقرائتكم خبر عن «النواخذة» يزكون الدبل رئيساً للاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

زكت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق، مساء أمس (الأحد)، خالد الدبل رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات قادمة تنتهي في 2023، وضمت عضوية مجلس الإدارة كلا من حاتم المسحل، ومعاذ العوهلي، ومحمد الدعلان، وعبد الرحمن المعيبد، وإياد البقشي، وإبراهيم آل سالم، ووليد الرميح، وعمر باخشوين.

وعقدت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق أمس لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي، وأعضاء لجنة انتخابات الأندية، إذ تعتبر هذه الفترة الثانية التي يتربع فيها الدبل على كرسي رئاسة الاتفاق، بعد توليه رئاسة النادي للمرة الأولى في 2015.

من جهته، تمنى خالد الدبل التوفيق لمجلس الإدارة لتقديم كل ما يرضي طموحات الجماهير الاتفاقية، مؤكداً أنه استفاد كثيراً من الأخطاء التي وقعوا فيها خلال السنوات الـ4 الماضية، مطالباً في الوقت نفسه جميع الاتفاقيين بالوقوف مع الكيان في مختلف الظروف لتحقيق الطموحات المرجوة.