شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات ناعمة تثير رئاسة النسوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرياضة لـ«الخليج 365» أن المرأة لا تستطيع ترشيح نفسها لرئاسة الأندية الرياضية في المملكة حاليا بسبب بعض الشروط التي لا تنطبق إلا على الرجل، مشيرا إلى أن اللائحة المعتمدة لعضوية الأندية لم تمنعها من التقدم للحصول على عضوية الأندية الذهبية أو العادية، وبالتالي يمكنها الحصول عليها والانضمام كعضو في الجمعية العمومية للأندية والتصويت لاختيار الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه، ناقض المحامي القانوني خالد الشعلان ذلك وقال: اللائحة الموحدة للأندية لم تمنع المرأة من حق الحصول على عضوية النادي الذهبية أو العادية استنادا للمادة 6. وأضاف: كما أن اللائحة لم تمنع المرأة من حق التقدم للترشح لرئاسة النادي أو عضوية مجلس إدارته استنادا للمادتين 20 و21. وزاد بأن المادة 21 حددت الممنوعين من ترأس النادي ولم تشر للمرأة مما يعني إمكانية ذلك.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد فتحت قبل أيام المجال لـ13 ناديا من أندية الدوري السعودي للمحترفين لإقامة جمعياتها العمومية لانتخاب أو تزكية رؤسائها للفترة القادمة، وأغلقت أبواب الانتخابات لهذه الأندية بعد فتح باب الترشيحات باستثناء نادي النصر الذي سيفتح فيه باب الانتخابات مجددا بعد تعذر وجود رئيس مرشح يقوده في الفترة القادمة.

وتدور على السطح أسئلة عدة حول إمكانية تولي المرأة سدة رئاسة الأندية الرياضية أو عضوية مجلس إداراتها والحصول على عضوية النادي الذهبية والعادية، وما إذا كان النظام يسمح بذلك، خصوصا مع وجود بعض سيدات الأعمال اللاتي أبدين رغبتهن في ذلك، عبر تغريدات في حساباتهن الرسمية في «تويتر» لم تتضح جديتها من عدمها.