شكرا لقرائتكم خبر عن أزهر يتسلم الوحدة على «الزيرو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

يصل مطلع الأسبوع القادم المدرب الجديد لنادي الوحدة الكرواتي ماريو كافتنوفيك مدرب نادي دينامو زغرب الكرواتي سابقا والطاقم الفني المرافق له المكون من 3 مساعدين، وذلك من أجل توقيع العقد، بعد أن نصب أعضاء الجمعية العمومية مساء أمس الدكتور سلطان أزهر رئيسا لناديهم بالتزكية لـ4 سنوات قادمة، بحضور عدد من أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت؛ وهم 21 عضوا في مقدمتهم رئيسا النادي السابقان السفير محمد طيب وهشام مرسي.

وقد بدأ عقد العمومية بالتقرير المالي الذي قدمه أمين عام النادي مشعل القرشي، إذ كشف عدم مطالبة أي لاعب أو موظف برواتب، ولم يسجل ريال واحد مديونية على إدارة سلطان أزهر، تمت بعد ذلك تزكية مجلس أزهر الذي يتكون من عبدالعزيز القرشي نائبا وعبدالعزيز خيمي مديرا تنفيذيا وتوفيق تونسي وعبدالله الثقفي وفيصل قايد أعضاء، وستوزع لهم حقائب عمل خلال الساعات القادمة. وفي ختام الجمعية أعطى مدير مكتب هيئة الرياضة بمكة أسامة الزامل الذي أشرف على اللجنة المكلفة بمتابعة سير العمومية، يوما واحدا للطعن في إقامة الجمعية العمومية.