شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تواجه أنغولا بجمهور الزمالك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac

يفتتح المنتخب التونسي مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بلقاء منتخب أنغولا مساء غد (الثلاثاء). ويرغب المدير الفني الفرنسي آلان جيريس البداية بشكل قوي بتحقيق فوز في افتتاحية مبارياته، وسط جاهزية كل اللاعبين. ويوجد المنتخب التونسي في المجموعة الـ5، إلى جانب كل من موريتانيا، وأنغولا، ومالي.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن قبل يومين نفاد جميع تذاكر مباراة نسور قرطاج وأنغولا، بالسويس، في ظل إقبال جماهيري كبير على المواجهة، التي تأتي في إطار المجموعة الـ5 لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر. وأبرز الاتحاد التونسي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الدعم الكبير الذي لقيه نجم الزمالك ونسور قرطاج فرجاني ساسي منذ حلوله بمصر. وتابع الاتحاد: «وقد انطلقت حملات التشجيع والمساندة على شبكات التواصل الاجتماعي لفرجاني ساسي، ومن خلاله للمنتخب التونسي، إذ ردد الزملكاوية بصوت واحد (عشانك يا ساسي حجزنا الكراسي)».

ووجه الاتحاد التونسي الشكر للجماهير المصرية على هذا الدعم المعنوي الكبير، وكان ساسي قد تألق بشكل واضح مع الزمالك، منذ انضمامه لصفوفه، لكن الإصابة أبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

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وفي اليوم ذاته، يلتقي منتخب مالي بمنتخب موريتانيا الذي يظهر لأول مرة في البطولة الأفريقية، فيما ستكون قمة مباريات (الثلاثاء) بين منتخبي ساحل العاج وجنوب أفريقيا في المجموعة التي تضم المغرب ونامبيا.

وكان منتخب نيجيريا فاز في أولى مبارياته بالبطولة على المنتخب البورندي بهدف حمل توقيع إيجالو، فيما تعادل منتخب مدغشقر مع غينيا بهدفين لمثلهما في أولى مفاجآت البطولة الأفريقية، ليعتلي منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الثانية.

وتبوأ منتخب أوغندا صدارة المجموعة الأولى مزيحا منتخب مصر للمركز الثاني بفارق الأهداف، بعد انتصاره في المباراة الافتتاحية له على منتخب الكونغو الديموقراطية بهدفين دون رد، باستاد القاهرة، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ حملت ثنائية أوغندا توقيع باتريك كادو وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين 14 و48.