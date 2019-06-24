شكرا لقرائتكم محمد شوقي غريب ينهي تعاقده مع انبي دون تحديد وجهته القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد شوقى غريب لاعب إنبى، تعاقده مع النادى البترولى بشكل رسمى بالتراضى، بعد إبداء رغبته فى الرحيل عن الفريق البترولى لخوض تجربة جديدة فى الموسم القادم وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى للفريق البترولى.

وانضم محمد شوقى غريب إلى إنبى فى شهر يناير الماضى إلى صفوف إنبى قادما من المقاولون العرب إلا إن عدم مشاركته مع الفريق البترولى بشكل أساسى أدى إلى رغبته فى الرحيل عن الفريق.

ومن المقرر أن يحسم محمد شوقى غريب وجهته الجديدة خلال الفترة القادمة حتى يتمكن من الالتحاق بمعسكر الإعداد لفريقه الجديد استعدادا للموسم المقبل.

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