شكرا لقرائتكم مسؤل بالمقاولون يكشف عن الرغبة الحقيقية لطاهر طاهر فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن الرغبة الحقيقية لطاهر طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل والذي تلقى عروضاً من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال عادل في تصريحات صحفية :" أن طاهر رغبته الأولى والتي تمثل رغبة المقاولون العرب أيضاً هي الاحتراف الخارجي، حيث يطمح اللاعب في أن يكرر تجربة محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة والذي بدأ مسيرته من المقاولون أيضاً.

وعاد طاهر إلى تدريبات المقاولون العرب بعد غياب لأكثر من 3 أشهر بسبب اصابته بقطع في غضروف الركبة، حيث دخل اللاعب في اهتمامات أندية القمة بعد المستوى الذي ظهر عليه مع المقاولون العرب.