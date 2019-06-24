"طبية أمم أفريقيا" توضح الحالة الصحية للاعب بوروندي المصاب في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

غادر "أوميسيه محمد" مهاجم منتخب بوروندي ونادي بريدا الهولندي، إحدى مستشفيات الإسكندرية، المشاركة في الدعم الطبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي نقل إليها أمس الأحد، بعد إصابته بحالة إعياء نتيجة ارتفاع في درجة حرارته.

وخضع اللاعب للفحوصات تحت إشراف كل من وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ورئيس اللجنة الطبية العامة لبطولة كأس الأمم الأفريقية رئيس اللجنة الطبية للبطولة في الإسكندرية.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بالتهاب حاد أدى إلى ارتفاع درجة حرارته قبل أن تقوم اللجنة الطبية لمجموعة الإسكندرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايته.

وتعد تلك الإصابة الثانية التي يتعرض لها لاعب مشارك في مجموعة الإسكندرية ببطولة الأمم الأفريقية 2019، نتيجة أزمة صحية، إذ تعرض نجم منتخب نيجيريا "صمويل كالو" لأزمة قلبية أثناء مران الفريق الختامي قبل مواجهته التي جرت مع منتخب بوروندي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية.​