محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد الموافق 23 يونيو.
هدف قاتل.. المغرب تستعد لكوت ديفوار بفوز مثير أمام ناميبيا
تقارير: جالاتا سراي سيقدم عرضًا جديدًا لضم تريزيجيه
السنغال تحقق فوزًا سهلا أمام تنزانيا بثنائية في افتتاحية مبارياتها بكأس الأمم
الأرجنتين تُقصي قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا
الجزائر تنذر السنغال بثنائية في كينيا بكأس الأمم
إسماعيل بن ناصر يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر وكينيا
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. الأرجنتين تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وجالاتا سراي سيقدم عرضًا جديدًا لضم تريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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