محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث والتصريحات التي حدثت خلال يوم أمس الأحد.
أحمد ناجي يُقيم أداء الشناوي في مباراة زيمبابوي
مدرب الجزائر: الفوز على كينيا يعني لنا الكثير في بداية مشوار أمم أفريقيا
جمال بلعمري: مواجهة كينيا لم تكن سهلة.. وجمهورنا تاج على رؤوسنا
أمير توفيق يكشف لمصراوي تفاصيل معسكر الأهلي للموسم المقبل
رينارد لمصراوي: أجبرنا نامبيا على التسجيل في مرماهم.. وسنستعد لمواجهة كوت ديفوار جيدًا
مدرب المغرب: تهيئة أجساد اللاعبين للطقس كان أهم أهدافنا
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأحد.. المنتخب يوضح موقف مشاركة حجازي أمام الكونغو.. وناجي يُقيم أداء الشناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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