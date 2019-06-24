رياضة | نجم برشلونة مطلوب في باريس سان جيرمان

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أكدت تقارير صحفية على إهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكر موقع "جول" العالمي، أن نادي باريس سان جيرمان قرر الدخول في سباق التعاقد مع كوتينيو صاحب الـ 27 بعد إنسحاب نادي يوفنتوس الإيطالي من صفقة اللاعب البرازيلي.

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وكانت تقارير صحفية أكد أيضًأ علي تفكير ليفربول في استعادة كوتينيو، بعد موسم ونصف الموسم من مغادرته لبرشلونة.

ويعاني "كوتينيو" داخل النادي الكتالوني بعدما خرج بشكل كبير من حسابات المدرب ارنستو فالفيردي.