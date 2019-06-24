رياضة | صديق زيدان: على ريال مدريد التعاقد مع مبابي بأقصى سرعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صديق زيدان: على ريال مدريد التعاقد مع مبابي بأقصى سرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح كريستيان كاريمبو الفائز بكأس العالم 1998 مع المنتخب الفرنسي، مسؤولي ريال مدريد الاسباني بعدم التردد لفترة أطول وضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بأقصى سرعة خلال الميركاتو الصيفي.

وقال "كاريمبو": " مبابي من نوعية نجوم ريال مدريد، والرئيس فلورنتينو بيريز يعرف أنه يتعين عليه التوقيع معه الآن، لا شك أبدًا أنه لاعب رائع، لكن تكاليف شرائه باهظة، وعليك احترام باريس سان جيرمان".

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وأضاف: " أتمنى رؤية مبابي بقميص ريال مدريد يومًا ما، ولتدرك الأمر.. لا يوجد شيء يوازي اللعب لريال مدريد".

وتشير التقارير الصحفية أن ريال مدريد لا يزال يسعي لضم بعض الصفقات في الميركاتو الصيفي في مقدمتهم الثنائي كيليان مبابي، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.