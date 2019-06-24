رياضة | عامر حسين: مكتبة الإسكندرية توافق على دخول جماهير القارة الإفريقية مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين: مكتبة الإسكندرية توافق على دخول جماهير القارة الإفريقية مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عامر حسين، رئيس المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، إن مكتبة الإسكندرية وافقت على طلب اللجنة المنظمة للبطولة بالسماح بدخول الجماهير الإفريقية لزيارة وتفقد المكتبة مجانا فى جميع الأوقات.

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ووجه حسين الشكر لمسئولى المكتب على طلب اللجنة المنظمة حتى يتم دخول جماهير منتخبات نيجيريا وغينيا وبروندى ومدغشقر للمكتبة كأحد المعالم السياحية والعلمية الهامة ليس فقط فى مصر بل فى العالم.

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.