رياضة | بفرمان من لاسارتي.. الأهلي يتحرك لضم مدافع الرائد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من لاسارتي.. الأهلي يتحرك لضم مدافع الرائد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي عن تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

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ودخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع محمد عطوة مدافع فريق الرائد السعودي بترشيح من محمود صالح مدير إدارة المواهب بالنادي الأحمر ، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويحاول النادي الأهلي حسم صفقة محمد عطوة وتدعيم دفاع النادي الأحمر في ظل وجود مفاوضات من نادي الزمالك معه في الساعات الماضية.