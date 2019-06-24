رياضة | قائد الأهلي السابق: السنغال أفضل المنتخبات في أمم إفريقيا حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي السابق: السنغال أفضل المنتخبات في أمم إفريقيا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شادي محمد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن منتخب السنغال هو أفضل منتخبات بطولة أمم أفريقيا حتى الآن.

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وقال شادى خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « السنغال يقدم كرة جماعية رائعة وعندما يفقد المرة يستخلصها في أسرع وقت وهي أهم ميزة للمنتخبات الكبرى»

وأضاف: «احترام المنتخبات الصغيرة سيكون أساس لكي يحصد اي منتخب كبير لقب تلك البطولة»