رياضة | نجم الأهلي السابق: مستوى المنتخب أمام زيمبابوي أقل من المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: مستوى المنتخب أمام زيمبابوي أقل من المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن مستوى المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا كان أقل من المتوسط.

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وقال شادي خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « أجيري فكره هجومي وأعتقد أن أداء المنتخب سيتطور من مباراة لأخرى»

وأضاف: « على المنتخب بمباراة الكونغو المقبلة إظهار شخصيته والفوز بأكبر عدد من الأهداف حتى يثبت للجميع أنه قادر على حصد لقب أفريقيا».