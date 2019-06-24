رياضة | مجدي عبد الغني: مواجهة السنغال والجزائر ستكون نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني: مواجهة السنغال والجزائر ستكون نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة بأن مواجهة الجزائر والسنغال المقبلة في كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر ستكون نارية.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " كينيا فريق متواضع المستوى وخبراتها قليلة بعكس الجزائر التي كانت تلعب بتكتيك عال ولا نستطيع الحكم على الجزائر من تلك المواجهة".

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واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً :"مباراة الجزائر والسنغال ستكون نارية".