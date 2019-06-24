رياضة | موعد مباراة الأوروجواي وتشيلي يوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأوروجواي وتشيلي يوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب الأوروجواي، نظيره منتخب تشيلي اليوم الثلاثاء 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسوف تقام المباراة بين منتخب تشيلي، ومنتخب أوروجواي في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب تشيلي، ومنتخب الأوروجواي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 HD.

ويحتل منتخب تشيلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب تشيلي، ضد منتخب الأوروجواي في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.