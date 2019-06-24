رياضة | الأنصار اللبناني يعلن اعتراضه على الاستبعاد من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأنصار اللبناني يعلن اعتراضه على الاستبعاد من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنصار اللبناني مخاطبة إتحاد الكرة في البلاد بخصوص حرمانه من المشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في النسخة الثانية لها.

وكتب الفريق في بيان رسمي له عبر صفحة الفريق على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الفريق نجح في الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري بالإضافة إلى أنه حصل على وصيف كأس لبنان.

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وتساءلت الإدارة عن المعايير التي تم بها إعتماد تسمية المشاركة في البطولة الجديدة وكيف أن يختار العهد والنجمة أصحاب المركزين الاول والثالث ويتجاهلون صاحب المركز الثاني ؟