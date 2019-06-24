رياضة | خاليدو كوليبالي لـ"الخليج 365 الرياضي": طموحنا تحقيق اللقب ومباراة تنزانيا كانت صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاليدو كوليبالي لـ"الخليج 365 الرياضي": طموحنا تحقيق اللقب ومباراة تنزانيا كانت صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالى ومنتخب السنغال، عن سعادته بعد الفوز الأول لمنتخب بلاده على حساب منتخب تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة والتى تقام على ملعب الدفاع الجوى.

وتحدث كوليبالي عن رأيه فى مباراة أسود التيرانجا أمام تنزانيا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" كانت مباراة تنزانيا صعبة اليوم ولكننا استعدينا بشكل جيد ودرسناهم من أجل تحقيق الفوز".

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وتابع نجم دفاع نابولي:" الجميع ينتظر من منتخب السنغال الكثير ونحن نعلم ذلك وطموحنا هو الفوز بكل المباريات لأن الجمهور ينتظر منا البطولة هذا العام".

وكان منتخب السنغال استهل مشواره في بطولة الأمم الإفريقية بالفوز على تنزانيا بهدفين دون رد.