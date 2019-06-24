رياضة | عاجل.. رئيس موريتانيا يؤازر منتخب بلاده من المدرجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس موريتانيا يؤازر منتخب بلاده من المدرجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الموريتاني محمد البشير أن محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا سيصل مصر خلال ساعات لمؤازرة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا.

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وقال البشير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محمد ولد عبد العزيز رئيس الدولة سيتواجد في المدرجات غدًا لمؤازرة المنتخب في مباراة مالي".

متابعًا "مؤازرة الرئيس للمنتخب ستعطي اللاعبين دافعًا كبيرًا في أول مباريات المنتخب بالبطولة".