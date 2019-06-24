شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة يكشف حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، إن المدير الفني، خافير أجيري، أكد في اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة التركيز في البطولة لأهميتها الشديدة بالنسبة إلى المصريين.

نفى في مداخلة لبرنامج «مساء دي إم سي»، مساء الأحد، ما تردد حول سحب هواتف اللاعبين للتركيز في البطولة على خلفية اتهامات التحرش التي طالت عددًا من اللاعبين.