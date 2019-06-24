شكرا لقرائتكم الجهاز الفني لإنبي يحدد 13 يوليو موعداً لاستئناف تدريبات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، 13 يوليو المقبل، موعداً لاستئناف تدريبات الفريق البترولى وذلك لخوض أولى الاستعدادات للموسم الجديد بعد وضع برنامج الإعداد للموسم المقبل.
ومن المقرر أن يخوض إنبى تدريبات على مدار أسبوع بالقاهرة ثم يتم تحديد وجهة الفريق لدخول معسكر مغلق للعمل على رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين من خلال ذلك المعسكر الذى سيحدد الجهاز الفنى خلال الوقت الجارى مدته ومكان إقامته.
وكان إنبى قد أنهى الموسم الحالى فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد خوضه 34 مباراة نجح خلالهم فى الفوز 9 مباريات والتعادل فى 13 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة.
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