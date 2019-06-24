الجزائر تعبر كينيا بهدفين وتسجل أول انتصاراتها بكأس أمم إفريقيا

حقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا على نظيره مننخب كينيا بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

منح بغداد بونجاح التقدم لمنتخب الجزائر بالهدف الأول فى الدقيقة 34 من زمن اللقاء، عبر ركلة جزاء نفذها بطريقة مميزة.

وأضاف رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدف محاربى الصحراء الثانى فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

Advertisements

وفى الشوط الثانى استمرت النتيجة على حالها، وسط محاولات من جانب محاربى الصحراء لزيادة النتيجة، بينما سعى منتخب كينيا لتقليص النتيجة.

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز فى المباراة الأولى بالمجموعة، على حساب منتخب تنزانيا بثنائية نظيفة.

وتصدر منتخبى الجزائر والسنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.