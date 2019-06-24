شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستهل مشوارها في «أمم أفريقيا» بفوز على على كينيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)فاز منتخب الجزائر على نظيره الكيني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مستهل مشواره بمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وجاء هدفا المباراة عبر اللاعب بغداد بونجاح من ضربة جزاء في الدقيقة 34، ورياض محرز في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز، يتقاسم منتخب الجزائر صدارة المجموعة مع منتخب السنغال بـ3 نقاط لكل منهما وبنفس عدد الأهداف، فيما يتذيل منتخبا كينيا وتنزانيا ترتيب المجموعة بدون نقاط.
ومن المقرر أن يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال يوم الخميس القادم ضمن الجولة المقبلة في لقاء يحسم بشكل كبير صدارة المجموعة لأي منهما.
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