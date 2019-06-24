شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين والأوروغواي والبيرو إلى ربع نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بورتو أليغري)

بلغت منتخبات الأرجنتين والأوروغواي والبيرو الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم بفوز الأولى على قطر 2-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين أدت خسارة البارغواي أمام كولومبيا صفر-1 في المجموعة ذاتها إلى تأهل الأوروغواي والبيرو من دون أن تلعبا.

ولحقت هذه المنتخبات بالبرازيل، الدولة المضيفة وفنزويلا وكولومبيا وتشيلي.

في المباراة الأولى، تحاشت الأرجنتين الخروج المبكر من دور المجموعات وحققت الأهم بالفوز على قطر التي تشارك ببطاقة دعوة بهدفين نظيفين.

وارتكب بسام الراوي خطأ في تمرير كرة عرضية، فخطفها لاتارو مارتينيز ليسجل هدف الافتتاح للأرجنتين بعد مرور 4 دقائق، قبل أن يضيف سيرخيو أغويرو هدف الحسم قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق.

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وستلتقي الأرجنتين مع فنزويلا الجمعة القادم على ملعب ماراكانا الشهير علما أن المنتخبين التقيا في مباراة ودية في مارس الماضي وأسفرت عن فوز فنزويلا 3-1.

واستهلت كتيبة نجم برشلونة ليونيل ميسي البطولة القارية بأسوأ طريقة ممكنة بالخسارة أمام كولومبيا بهدفين نظيفين، قبل أن تتعادل مع الباراغواي 1-1.

وفي المباراة الثانية، حققت كولومبيا فوزها الثالث تواليا بتغلبها على البارغواي بهدف وحيد سجله غوستافو كويلار في الدقيقة 31.

ويبقى معرفة هوية المنتخب الأخير الذي سيبلغ ربع النهائي الذي سيتحدد في نهاية مباريات المجموعة الثالثة (الاثنين)، وتحديدا في المباراة بين اليابان والإكوادور، فإذا انتهت هذه المباراة بفوز أحد المنتخبين، يكمل الفائز عقد المنتخبات المتأهلة، أما إذا انتهت المباراة بالتعادل، ستكون البطاقة الأخيرة من نصيب البارغواي.