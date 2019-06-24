شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يتلقى عروضا جديدة في الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك، تلقى اللاعب لعروض من عدد من أندية الدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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تابع المصدر ذاته إن محمد إبراهيم رحب ببعض العروض وقرر فتح الباب أمام التفاوض حولها خلال الفترة القادمة حيث ينتظر تحديد موقفه بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد بشأن الاستمرار أو الرحيل خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم القادم.

وكان محمد إبراهيم قريبا من الانتقال إلى الإسماعيلى فى نهاية يناير الماضى خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة ولكن عدم اتفاقه على تمديد عقده مع القلعة البيضاء أدى إلى استمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض.