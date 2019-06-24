شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يلبي طلب طفل السرطان بالترتيب لاستقباله في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تلبية طلب الطفل يحيي مريض السرطان الذى زار معسكر منتخب مصر وأوضح إنه يرغب فى زيارة القلعة البيضاء أيضا ومقابلة رئيس النادى الأبيض.

وتواصل مسئولو الزمالك فى الساعات الماضية مع الطفل يحيى من خلال المرافق له من أجل تنظيم زيارة له داخل قلعة ميت عقبة والتقاط صور تذكارية مع رئيس النادى واللاعبين خلال الساعات المقبلة.

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كان لاعبو المنتخب الوطنى وعلى رأسهم نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح قد التقطوا صور تذكارية مع الطفل يحيى خلال زيارته لمعسكر المنتخب الوطنى على هامش أمم إفريقيا 2019.