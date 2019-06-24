تألق محاربي الصحراء .. نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم الأحد في كأس الأمم الإفريقية 2019

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2019، تترقب جميع الجماهير العربية مباراة الجزائر اليوم ضد كينيا ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، و تعد مباراة الجزائر وكينيا محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم العربية، حيث يسعي الجزائر لتقديم مباراة قوية أمام كينيا لتسهيل مهمة الفريق خلال دور المجموعات.

مباراة الجزائر وكينيا اليوم

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الجزائر وكينيا اليوم الأحد الموافق 23-6-2019 في الجولة الأولي بأمم إفريقيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، وستكون مباراة الجزائر وكينيا من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك عبر قناة bein sport max 1 بتعليق حفيظ دراجي

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم

الجزائر 2 كينيا 0

ترقب مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشرة ضد كينيا في أولي مباريات المجموعة.

بداية الشوط الأول.

سيطرة كبيرة من منتخب الجزائر على الدقائق الأولي من المباراة.

الهدف الأول للجزائر من ركلة جزاء في الدقيقة 34 عن طريق بغداد بونجاح من ركلة جزاء.

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رياض محرز يسجل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 43، وتصبح نتيجة مباراة الجزائر والأرجنتين حتى الآن هي 2-0.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

مرور 74 دقيقة من زمن المباراة، والجزائر يسيطر على مجريات اللقاء حتى الآن، وتظل النتيجة 2-0 لصالح محاربي الصحراء.

نهاية المباراة بفوز الجزائر بهدفين دون رد، وتحصد أول نقاط المجموعة.