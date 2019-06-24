نتيجة مباراة الجزائر وكينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

تفتتح الجزائر مشوارها في بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 بمواجهة مع منتخب كينيا في المجموعة الثالثة، وتبحث الجزائر عن بداية جيدة في البطولة والبُعد عن الأداء الذي ظهر به منتخب مصر وكذلك منتخب المغرب في المباراة الأولى لهما في البطولة إذ أنهما فازا بصعوبة كبيرة.

موعد مباراة الجزائر وكينيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت جرينتش وكذلك الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، وتُذاع المباراة على بي إن ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي وكذلك على قناة time sports الأرضية المصرية.

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا

ويُعاني المنتخب الكيني من مشاكل في خط الدفاع بعد تعرض لاعبه جواش أونيانجو لكدمه في الكاحل أدت إلى استبعاده من المباراة، ومن جانب آخر فقد أكد خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأنه تم حل مشكلة بطاقة المُشجع الخاصة بمباراة كينيا والجزائر بشرط حصوله على التذكرة وجواز السفر وعلى الجميع أن يستخرج التصاريح الخاصة بالمباريات الأخرى.

الدقيقة 10: هجوم قوي من جانب منتخب الجزائر ولكن دفاع كينيا يصمد

الدقيقة 27: ضربة حرة مباشرة وتسديدة من رياض محرز تنتهي بجوار القائم الأيمن

الدقيقة 35: الهدف الأول للجزائر من ضربة جزاء

الدقيقة 43: رياض محرز يسجل الهدف الثاني للجزائر في مرمى كينيا

نهاية المباراة بفوز منتخب الجزائر بهدفين نظيفين على منتخب كينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.