ملخص مباراة الجزائر وكينيا 2-0 ومحاربي الصحراء يقتنصون أول 3 نقاط

ملخص نتيجة مباراة الجزائر وكينيا، حيث يلعب كلا المنتخبين الجزائري المباراة الأولى لهما في كاس أمم أفريقيا 2019 المقامة حالياً في على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وكان المنتخب السنغالي قد فاز قبل بداية المباراة على حساب المنتخب التنزاني بهدفين دون رد، والآن الجميع ينتظر المباراة الثانية التي ستنطلق بعد لحظات بين الجزائر وكينيا.

ويدخل المنتخب الجزائري تلك البطولة وهو احد المرشحين لحصد اللقب، رغم الأداء السيئ من الفريق في تصفيات كاس العالم الماضية لكن مع المدير الفني الجديد جمال بلماضي تغيرت وضعية الفريق وسيلعب تلك المواجهة من أجل أثبات ذلك وأرسال تحذير شديد اللهجة لباقي فرق المجموعة، في مباراة نظرياً ستكون في صالح محاربي الصحراء.

وقبل بداية اللقاء فاز منتخب السنغال على منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، ليتصدر السنغال مؤقتا صدارة المجموعة الثالثة في انتظار نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم، ويعول المنتخب الكيني على واينياما لاعب توتنهام الانجليزي في تلك المواجهة بينما يعول على كلاً من رياض محرز وبغداد بونجاح في تلك المواجهة.

ملخص مباراة الجزائر وكينيا

وجاءت تشكيلة الجزائر الأساسية كالتالي: “مبولحي، عطال، ماندي، بن سبعيني، بلعمري، قديورة، بن ناصر، فيجولي، محرز، بلايلي، بونجاح”.