تعرف على نتيجة مباراة الجزائر وكينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

يبدأ اليوم منتخب الجزائر مسيرته في بطولة كأس أمم أفريقيا بمباراة مع كينيا حيث المجموعة الثالثة التي تضم السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر، ويدخل الجزائر البطولة آملاً في التتويج ويُعَول الجمهور التونسي على لاعبيه المحترفين في البطولة خاصة رياض محرز بطل البريميرليج.

موعد مباراة الجزائر وكينيا

تنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت الجزائر والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودية ومنتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وتُذاع المباراة على القناة الأرضية المصرية time sports وكذلك بي إن ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا

التقى المنتخبين في أربعة مباريات قبل ذلك فاز المنتخب الكيني في مباراة واحدة بينما فاز منتخب الجزائر في مباراتين وتعادلا في لقاء وحيد، وقد صرح جمال الدين بن العمري لاعب الجزائر أن اللاعبين مستعدين بشكل جيد للمباراة وأنهم تكيفوا مع الظروف المناخية بالقاهرة، كما أن منتخب كينيا من المنتخبات التي لا يُستهان بها على الإطلاق.

الدقيقة 10: استحواذ لصالح منتخب الجزائر وهجمات خطرة على مرمى كينيا ولكن التعادل السلبي سيد اللقاء

الدقيقة 35: الجزائر تتقدم بهدف أول من ضربة جزاء والتنفيذ ولا أروع في أقصى الزاوية اليُسرى

الدقيقة 34: الجزائر تُسجل الهدف الأول لها عن طريق بغداد بونجاح من ضربة جزاء

الدقيقة 43: رياض محرز يُحرز الهدف الثاني لصالح الجزائر

انتهت المباراة بتفوق الجزائر بهدفين دون رد على منتخب كينيا في أولى مبارياتها في بطولة كأس الأمم الإفريقية.