لوبيز اللاعب الأكبر سنا يحرز لقب دورة كوينز

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احرز الإسباني المخضرم فيليسيانو لوبيز (37 عاما) لقب بطل كوينز الانكليزية لكرة المضرب بفوزه على الفرنسي جيل سيمون 6-2 و6-7 (4-7) و7-6 (7-2) في مباراة ماراتونية استمرت قرابة ثلاث ساعات الاحد.

وبات لوبيز اللاعب الأكبر سنا يتوج بدورة كوينز بعد آخر تتويج له في هذه الدورة عام 2017. كما بات لوبيز الأدنى ترتيب يحرز لقب الدورة اللندنية على الملاعب العشبية (يحتل حاليا المركز 113 عالميا) منذ ان توج بها الاسترالي سكوت درايبر (108 في التصنيف العالمي) عام 1998.

في المقابل، فشل سيمون في ان يصبح أول فرنسي يتوج باللقب في كوينز.

وقال لوبيز "لا ادري كيف نجحت في الفوز. كان أداء منافسي يتحسن كلما طالت المباراة. انا سعيد لان الجولة الفاصلة (في المجموعة الثالثة) جاءت لصالحي".

وتابع "اعتقدت بان أفضل لحظة في مسيرتي كانت عام 2017 (عندما توج بلقب هذه الدورة)، لكن الواقع ان أفضل لحظة هي الآن".

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-عودة ناجحة لمواري-

ولم يكتف لوبيز باحراز لقب الفردي، لانه توج أيضا بلقب الزوجي الى جانب البريطاني اندي موراي العائد الى الملاعب بعد عملية في وركه قبل ستة أشهر، بفوزهما على الثنائي راجيف رام وجو ساليزبيري 7-6 (8-6) و5-7 و10-5.

وقال موراي الفائز بثلاثة ألقاب كبيرة في بطولات الغراند سلام "انه امر رائع، لقد استمتعت. بدأت الاسبوع مسترخيا لكن روحية التنافس سرعان ما تطورت مع خوضي المباراة تلو الاخرى".

وأوضح في ما يتعلق باصابته "لم اعد أشعر بأوجاع في وركي. امر جيد العودة الى الملاعب".

ولم يحدد موراي المصنف اول عالميا سابقا موعد عودته لخوض مباريات الفردي، لكنه سيشارك في بطولة ويمبلدون في الزوجي الى جانب الفرنسي بيار هوغ هيربر.