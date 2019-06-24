إسماعيل بن ناصر يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر وكينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

حصل إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر على لقب رجل المباراة في لقاء منتخب بلاده أمام كينيا في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بن ناصر في تصريحات صحفية إنه فخور جدًا بحصوله على هذه الجائزة وإن فوز منتخب بلاده أهم لديه من فوزه الشخصي.

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وأضاف أنهم كانوا كلاعبين لديهم تركيز شديد قبل المباراة واستعدوا لها جيدًا.

وأشار إلى أنه سعيد جدًا بثقة المدير الفني الذي دعمه بقوة في هذه المباراة، مشددًا على أن الفوز دافع لفريقه في المباريات القادمة.

وحقق المنتخب الجزائري أول ثلاث نقاط له بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، وذلك بفوزه 2 / صفر على نظيره الكيني على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.