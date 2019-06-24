أحمد ناجي يُقيم أداء الشناوي في مباراة زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، عن مستوى محمد الشناوي حارس الفريق خلال مواجهة زيمبابوي بافتتاح كأس أمم أفريقيا 2019.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف نظيف في افتتاح كأس الأمم 2019، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال ناجي في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن محمد الشناوي أخطأ في كرة واحدة فقط طوال المباراة.

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وأضاف، أن تقيمه للشناوي يصل إلى 99%، رافضًا منحه العلامة الكاملة بسبب الخطأ الذي تحدث عنه.

وأوضح، أنه لن يمنح الشناوي العلامة الكاملة بسبب خطأ ارتكبه في كرة أرضية أبعدها بقدمه بشكل غير جيد".

وأتم مدرب حراس مرمى منتخب مصر:" تحدث مع الشناوي حول ضرورة الربط مع قلبي الدفاع والتقدم خلفهما نظرًا لاعتماد زيمبابوي على اللعب خلف الدفاع، وهو ما نجح فيه بشكل جيد".