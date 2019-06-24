مدرب الجزائر: الفوز على كينيا يعني لنا الكثير في بداية مشوار أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

صرح جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن الفوز على كينيا هام جدا ويعني لهم الكثير خاصة وأنه يأتي في بداية مشوار محاربي الصحراء بكأس أمم أفريقيا.

ونجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز على حساب كينيا بهدفين نظيفين مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا.

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وقال بلماضي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن أهمية الفوز على كينيا بسبب أن غالبية مواجهات الافتتاح لهم بكأس أفريقيا لم تكن النتائج خلالها جيدة.

وأضاف، أن التنافس دائما في أمم أفريقيا صعب للغاية والفوز في لقاء الافتتاح بدوري المجموعة بأي بطولة ليس سهلا.

وأتم تصريحاته:" استطعنا قلب المعطيات أمام كينيا، بعدما كانت نتائجنا في مباريات الافتتاح غير جيدة بالتعادل أو الخسارة".