جمال بلعمري: مواجهة كينيا لم تكن سهلة.. وجمهورنا تاج على رؤوسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد جمال بلعمري، لاعب منتخب الجزائر، أن الفوز على كينيا لم يأتي بسهولة، لافتًا أنهم كانوا يضعون حساب كبير للمنتخب المنافس.
وحقق منتخب الجزائر فوزا بهدفين دون رد أمام كينيا، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.
وقال بلعمري في تصريحات تلفزيونية لشبكة بي ان سبورتس، إن مواجهة كينيا لم تكن سهلة، وكان يجب الضغط منذ البداية والتسجيل مبكرا لتسهيل المهمة.
وأضاف:" الحمد لله سجلنا هدفين، وكنا نخشى التسجيل في مرمانا عن طريق استغلال أي خطأ".
وأوضح، أن منتخب الجزائر كان يركز جيدا خلال مواجهة كينيا خاصة في الشوط الثاني، لافتًا أنهم يفكرون في مباراة تلو الأخرى.
وتابع:" نشكر كل الجماهير التي سافرت خلفنا للتواجد في مصر، فهم تاج على رؤوسنا، وهدفنا دائما هو اسعاد الشعب الجزائري".
وأتم:" المدرب جمال بلماضي أعطانا روح المجموعة وأشياء أخرى كنا نفقتدها في السابق".
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