فرحة رياض محرز بهدفه في شباك كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:
سجل رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري والمحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، هدف منتخب بلاده الأول في شباك كينيا ، بلقاء ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2019.
واحتفل محرز بهدفه الأول مع زملائه في منتخب الجزائر في أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
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