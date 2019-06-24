جماهير المغرب تُزين ملعب السلام في مباراة نامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أسامة عبد النبي: تواجدت أعداد كبيرة لجماهير المغرب في ملعب السلام، لمؤازرة فريقهم خلال مواجهته الأولى بكأس الأمم الأفريقية 2019. وتمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز أمام نامبيا بهدف دون رد، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس أفريقيا.

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