متابعة ساديو ماني لمباراة السنغال وتنزانيا من على دكة البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

تابع ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، والمحترف في ليفربول الإنجليزي، مواجهة منتخب بلاده أمام تنزانيا، من على دكة البدلاء، بعدما غاب عن المباراة.

وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على حساب نظيره التنزاني بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر.